Дуэт Davichi выпускает новый сингл





Участницы дуэта Davichi (다비치) Кан Мин Гён (강민경) и Ли Хэ Ри (이해리) вечером 12 апреля представят новую песню собственного сочинения. По данным продюсерского агентства Stone Music Enterainment, цифровой сингл получит название «Я просто прошу тебя обнять меня» (그냥 안아달란 말야). Содержание песни повествует о чувствах девушки во время встречи с бывшим возлюбленным и желании оказаться в его объятьях. Сообщается, что слова и мелодия песни заметным образом отличаются друг от друга, таким образом создавая особый эмоциональный фон. Песня «Я просто прошу тебя обнять меня» станет первой работой артисток за последние полтора года, после релиза популярного сингла «Моему давнему любимому» (나의 오랜 연인에게). В период работы над новым сингл-альбомом девушки представили несколько саундтреков к корейским сериалам.