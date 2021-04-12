Продюсерское агентство RBW – главный акционер WM Entertainment

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Южнокорейская компания RBW 31 марта завершила сделку о приобретении продюсерского агентства WM Entertainment. По её результатам компания получила 70%-й пакет акций. Несмотря на смену крупнейшего акционера, в RBW приняли решение о сохранении лейбла и системы управления WM Entertainment. На сегодняшний день в составе агентства выступает ряд популярных артистов, в числе которых группы Oh My Girl (오마이걸) и B1A4 (비원에이포). Две компании в ближайшем будущем планируют объединить усилия для достижения новых успехов. Продюсерское агентство RBW основано в 2010 году. На сегодняшний день в его состав входят популярные в стране группы MAMAMOO (마마무), ONEUS (원어스), ONEWE (원위) и другие.