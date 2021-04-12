Сериал «Луна восходящей луны» будет частично переснят





Телеканал KBS2 принял решение о пересъёмке сериала «Луна восходящей луны» (달이 뜨는 강). Речь идёт о шести первых сериях, одну из главных ролей в которых исполнил актёр Чи Су (지수). Напомним, артист был снят с роли Он Даля (온달) по причине скандала, связанного с его школьным прошлым. Во избежание каких-либо заминок на роль был определён актёр На Ин У (나인우). KBS2 успешно справился с возникшей ситуацией, благодаря чему телевизионный рейтинг был сохранён на высоком уровне в 7,8%. Более того, был заключен контракт о продаже прав на его показ в 190 странах, включая США, Великобританию и Японию. Сообщается, что полная версия сериала с участием актёра На Ин У будет рассмотрена в качестве номинанта на престижнейшую награду «Эмми».