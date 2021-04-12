Актриса Хан Е Ри подписала контракт с агентством из Голливуда

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Актриса Хан Е Ри (한예리), исполнившая главную роль в фильме «Минари» (미나리), подписала контракт с продюсерским агентством Echo Lake Entertainment. Это известная в Голливуде компания, в состав которой входят актрисы Эль и Дакота Фаннинг, Сара Рамос, Одесса Янг и актёр Мэнди Патинкин. Хан Е Ри привлекла к себе внимание общественности благодаря фильму американского режиссёра Ли Исаака (정이삭). Представители SARAM ENTERTAINMENT, действующего продюсерского агентства актрисы, рады сотрудничеству с Голливудской компанией и надеются на достижение благотворных результатов. Это очень хорошая возможность для актрисы Хан Е Ри, подчеркнули они. Напомним, кинокартина «Минари» номинирована на премию «Оскар» в шести номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший актёр», «Лучшая актриса второго плана» и «Лучший композитор». В воскресенье, 25 апреля, Хан Е Ри примет участие в церемонии вручения премии «Оскар».