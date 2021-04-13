Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Красные цветы дицентры

2021-04-13

Новости



В храме Поксанса в деревне Чхильгок-мён уезда Ыйрён-гун провинции Кёнсан-Намдо расцвели цветы дицентры, напоминая красные буддийские фонари. 

(Yonhap News)


Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >