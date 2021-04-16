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Успех актрисы Юн Ё Чжон и забавный случай с участием ЕХО и мэра Сеула

# Новости шоу-бизнеса l 2021-04-14

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News, SM Entertainment

Друзья, в новом выпуске «Новостей шоу-бизнеса» я расскажу вам о наградах, которые к этому времени уже успела получить картина американо-корейского режиссера Исаака Чона «Минари», а также о личных победах актрисы Юн Ё Чжон. А во второй части вас ждет забавный случай, в который оказались втянуты деятель политики и артист K-pop и все из-за того, что они тезки! Не пропустите! 

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