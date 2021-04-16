Успех актрисы Юн Ё Чжон и забавный случай с участием ЕХО и мэра Сеула

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
# Новости шоу-бизнеса l 2021-04-14
Друзья, в новом выпуске «Новостей шоу-бизнеса» я расскажу вам о наградах, которые к этому времени уже успела получить картина американо-корейского режиссера Исаака Чона «Минари», а также о личных победах актрисы Юн Ё Чжон. А во второй части вас ждет забавный случай, в который оказались втянуты деятель политики и артист K-pop и все из-за того, что они тезки! Не пропустите!
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
2021-04-16 12:29:42
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