Успех актрисы Юн Ё Чжон и забавный случай с участием ЕХО и мэра Сеула

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Друзья, в новом выпуске «Новостей шоу-бизнеса» я расскажу вам о наградах, которые к этому времени уже успела получить картина американо-корейского режиссера Исаака Чона «Минари», а также о личных победах актрисы Юн Ё Чжон. А во второй части вас ждет забавный случай, в который оказались втянуты деятель политики и артист K-pop и все из-за того, что они тезки! Не пропустите!