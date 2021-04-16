Рассказ «А зонты вы тоже даёте?» писательницы Хван Хён Чжин

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
#У книжной полки l 2021-04-13
Действие произведения происходит однажды в четверг. Уже несколько дней подряд по новостям предупреждают о надвигающемся тайфуне. Главная героиня рассказа – молодая девушка, которая живёт в Сеуле одна. В начале произведения ей звонит из армии молодой человек и говорит, что на следующий день сможет приехать к ней. Но как раз в этот же день к героине собирается приехать и мать.
Мужчины отвели её в узкий кабинет, где не переставали показывать видеозаписи. На чёрно-белом экране она несомненно вела себя как вор. Она ловко сновала в толпе посетителей, оглядываясь по сторонам.
«За воровство штраф в 20-кратном размере».
К лицу поднесли листок с надписью, которая виднелась и у входа, и на кассе.
- Неужели я похожа на вора? – сказала она уже громче.
Но мужчина привычным движением руки уже стучал по кассовому аппарату, выбивая цену вещей.
그들은 그녀를 좁은 사무실로 데려가
CCTV영상만을 반복 재생해서 보여주었다.
흑백 화면 속 그녀는 영락없는 도둑이었다.
엄마와 통화중인 그녀의 모습은
주변 사람들의 눈치를 불안하게 살피는 것처럼 보였다.
‘훔치다 적발시 20배 보상’
남자직원은 능숙한 손놀림으로 계산기를 두드리며
그녀가 훔친 옷들의 값을 더했다.
Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:
Холодная, мокрая погода указывает на то одиночество, которое вынуждены переживать мать и дочь. Но на самом деле у них есть зонты – они сами зонты друг для друга. Дочь находится сейчас в очень сложной ситуации, но при этом не хочет получать помощь от матери. Но когда она слышит, как мать безоговорочно верит ей, то девушка осознаёт, что в её жизни был всегда этот зонт, который она даже не пыталась раскрыть.
Писательница Хван Хён Чжин …
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
2021-04-16 12:29:42
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