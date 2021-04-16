Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
#Мелодии Кореи l 2021-04-14
Поскольку Корейский полуостров с трёх сторон окружает вода, с давних времён многие корейцы занимались рыболовством. У жителей прибрежных районов существовала даже своя культура, свой образ жизни, музыка. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с песнями, которые скрашивали тяжёлую и опасную жизнь рыбаков или же помогали радоваться приятным событиям и богатому улову.
Выпуск 510. Песни о рыбаках
* Песня «Пэттараги» – О Бок Нё, Син Чжон Э, Ю Чжи Сук (вокал)
* Песня «Эхори ссунгоя» – Chudahye Chagis (вокал)
* Песня «Пхунги пхуно сори» – Ким Ён У (вокал)
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
2021-04-16 12:29:42
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >