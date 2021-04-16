Поскольку Корейский полуостров с трёх сторон окружает вода, с давних времён многие корейцы занимались рыболовством. У жителей прибрежных районов существовала даже своя культура, свой образ жизни, музыка. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с песнями, которые скрашивали тяжёлую и опасную жизнь рыбаков или же помогали радоваться приятным событиям и богатому улову.





Выпуск 510. Песни о рыбаках

* Песня «Пэттараги» – О Бок Нё, Син Чжон Э, Ю Чжи Сук (вокал)

* Песня «Эхори ссунгоя» – Chudahye Chagis (вокал)

* Песня «Пхунги пхуно сори» – Ким Ён У (вокал)