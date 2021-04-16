Дата рождения: 22 июня 1989 г.

Рост: 179 см

Вес: 68 кг

Дебют: сериал «Ты прекрасен» (미남이시네요), 2009 г.





Актёр и певец Чон Ëн Хва родился в Сеуле. Детство и юность провёл в Пусане. По окончании местной средней школы поступил в университет Чхонун на музыкальное отделение, однако не закончил учёбу и отчислился из учебного заведения. Дебютировал в 2009 году, приняв участие в съёмках сериала телеканала SBS «Ты прекрасен». В общей сложности снялся в семи сериалах, последний из которых – «Агентство недвижимости Тэбак» (대박부동산). За всю актёрскую карьеру сыграл роли в двух фильмах «Сваргань ураган» (미스터 쉐프) в 2017 году и «P1H: Начало нового мира» (피원에이치: 새로운 세계의 시작) в 2020 году. Чон Ëн Хва с 2009 года выступает в составе группы CNBLUE вместе барабанщиком Кан Мин Хёком (강민혁), бас-гитаристом и рэпером Ли Чжон Сином (이정신). Группа дебютировала 19 августа 2009 года в Японии, затем 14 января 2010 года – в РК. Чон Ëн Хва является автором многих песен из репертуара музыкального коллектива. Он также сочинил несколько музыкальных композиций для группы AOA, певицы JUNIEL (주니엘) и написал саундтрек для сериала телеканала KBS «Выбор будущего» (미래의 선택). В настоящее время артист продолжает заниматься актёрской и певческой карьерами. Принимает активное участие в съёмках развлекательных передач и рекламных видеороликов.