Ким Чон Ын вступил в десятый год своего правления

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-04-15
По случаю девятой годовщины прихода к власти северокорейского лидера Ким Чон Ына газета «Нодон синмун» опубликовала редакционную статью, в которой говорится, что под руководством Ким Чон Ына правящая Трудовая партия Кореи сосредоточила всю свою политику на решении проблем, связанных с обеспечением граждан страны средствами к существованию в условиях финансовых потрясений. В отдельной статье подробно рассказывалось о заслугах лидера страны в предотвращении распространения пандемии COVID-19 и восстановлении регионов после прошлогоднего наводнения. Газета призвала весь народ сплотиться под руководством лидера, который заботится о каждом человеке, укрепляет партию и национальную экономику, опирающуюся на собственные силы. Историю правления Ким Чон Ына за прошедшие 9 лет напомнит господин Чо Хан Бом (조한범), старший научный сотрудник Института проблем воссоединения.
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
2021-04-16 12:29:42
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