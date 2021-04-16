Мода в КНДР. Часть 2. Запреты и перемены

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Сегодня мы продолжим рассказ о северокорейской моде, который начали на прошлой неделе. Героиня фильма «Пустая внешность», вышедшего на экраны КНДР в 1988 году, ходит в школу в яркой блузке, брюках-клёш и куртке с английскими буквами. Её подруги, напротив, носят традиционную корейскую одежду ханбок или аккуратные платья, а юбки опускаются на 5 сантиметров ниже колен. Их беспокоят диковинные наряды подруги, не соответствующие модным стандартам общества. Фильм осуждает тех, кто хочет выделиться из общей массы. Изменилась ли ситуация сейчас, спустя более чем три десятилетия? Мы узнаем об этом от профессора Пак Ке Ри (박계리) из Института образования в сфере воссоединения.