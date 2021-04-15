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Cовы на камнях

2021-04-15

Новости




У подножия горы Сораксан расположена деревушка Сандомун Тольдам маыль, имеющая пятисотлетнюю историю. Все дома в деревне огорожены каменными заборами, проходы между которыми напоминают лабиринт. 

(Yonhap News) 


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