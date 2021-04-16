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Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества: " Республика Корея - Центральная Азия " Дониёр Усманов, Часть 1

#Корея и я l 2021-04-16

Корея и я

Видео канал Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия -Республика Корея»:

https://www.youtube.com/watch?v=R1UEcCrcUXs

Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества:
Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества:
Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества:
Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества:
Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества:
Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества:
Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества:
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