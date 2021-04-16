Представитель Узбекистана в Секретариате Форума Сотрудничества:

Президент РК призвал выяснить правду о трагедии парома «Сэволь»
2021-04-16 12:03:50
#Корея и я l 2021-04-16
Видео канал Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия -Республика Корея»:
https://www.youtube.com/watch?v=R1UEcCrcUXs
2021-04-16 12:03:50
2021-04-16 16:21:48
2021-04-16 12:29:42
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