США призывают инвестировать в индустрию полупроводников

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Президент США Джо Байден призвал инвестировать в индустрию ллполупроводников, выступая 12 апреля на видеоконференции с участием руководителей крупных компаний-производителей полупроводников, включая Samsung Electronics и тайваньскую TSMC. Формально совещание было созвано для обсуждения проблем автопроизводителей, вызванных трудностями с поставкой автомобильных полупроводников, однако в действительности на встрече обсуждался вопрос развития американской полупроводниковой отрасли как стратегии национальной безопасности. Об этом говорит и тот факт, что на встрече присутствовали советник президента по национальной безопасности Джей Салливан и глава национального экономического совета Брайан Диз. На встрече присутствовали представители таких крупных американских компаний как HP, Intel, Ford и GM.

Прошедшее совещание можно охарактеризовать как попытку Вашингтона создать антикитайский полупроводниковый альянс. В настоящий момент на долю США приходится лишь 13% производственных мощностей сферы полупроводников. 72% составляет доля Республики Корея, Тайваня и Японии. Заявление Джо Байдена расценивается как активный призыв к инвестированию к компаниям Samsung Electronics и TSMC, в связи с чем Samsung Electronics, возможно, придётся поторопиться с инвестированием 17 млрд долларов в расширение завода полупроводниковых компонентов в штате Техас. Однако беспокойство вызывает тот факт, что Китай также объявил о планах увеличить уровень самообеспечения полупроводниками до 70% к 2025 году. Другими словами, Республика Корея может оказаться под давлением одновременно США и Китая, что указывает на необходимость пересмотреть стратегию развития профильной отрасли.