GM и LG построят второй завод в США

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Лидер американской автопромышленности - компания General Motors (GM) -

планирует построить второй завод по производству аккумуляторов в США совместно с LG Energy Solutions. Завод будет построен в городе Спринг-Хилл штата Теннесси. Строительство первого совместного завода обеих компаний идёт полным ходом в американском штате Огайо. Стоимость каждого из двух проектов составляет чуть более 2 млрд долларов. На втором заводе будут производиться аккумуляторы для электромобилей компании GM Cadillac Lyriq. К окончанию строительства двух заводов в 2025 году общая производительность американских заводов LG по производству аккумуляторов для электромобилей превысит 140 ГВт-ч.

Совместный проект является следствием стратегии развития бизнеса обеих компаний. Ранее LG Energy Solutions объявила о планах по масштабному инвестированию в американские проекты, тогда как компания GM поставила цель к 2035 году полностью прекратить продажу двигателей внутреннего сгорания и в течение последующих пяти лет инвестировать порядка 27 млрд долларов в разработку электромобилей.

В последнее время на мировом автомобильном рынке наблюдаются быстрые перемены, связанные с переходом на производство электромобилей и беспилотных транспортных средств. Экологичность транспорта – одна из самых актуальных тем, которая стала ещё насущнее после решения президента США Джо Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Кроме того, Джо Байден заявил о намерении занять лидирующую позицию на мировом рынке полупроводников, что только подталкивает развитие отрасли полупроводников и аккумуляторов для электромобилей. Республика Корея, наряду с Китаем и Японией, является лидером по производству аккумуляторов. Южнокорейские компании LG Energy Solutions, Samsung SDI и SK Innovation занимают второе, пятое и шестое места на мировом рынке аккумуляторов.