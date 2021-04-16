Япония намерена слить в океан воду с АЭС Фукусима

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13 апреля правительство Японии приняло решение о сливе в океан воды из хранилищ аварийной АЭС Фукусима. В заявлении правительства утверждается, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ, однако содержит изотопы трития, не подлежащие очистке. Тем не менее, уровень концентрации трития будет снижен до допустимых пределов. Процесс подготовки займёт примерно два года, при этом сам слив воды будет продолжаться вплоть до 2041-2051 годов, т.е. до полной утилизации повреждённых реакторов.

Несмотря на заявления Японии о безвредности воды, общественность обеспокоена вопросами безопасности. Тритий – опасное вещество, являясь канцерогеном. По результатам одного из исследований, уже через семь месяцев после слива загрязнённые воды достигнут вод близ острова Чечжудо, а через 18 месяцев под их влиянием окажется бóльшая часть Восточного моря. В связи с этим правительство Республики Корея выразило протест послу Японии. Однако пока остановить действия Японии не представляется возможным. На сторону Токио встали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и США. Сеул требует принятия конкретных мер против нанесения вреда морской среде и безопасности граждан, в связи с чем он намерен сотрудничать с МАГАТЭ и мировым сообществом в проверке безопасности загрязнённых вод.

Авария на АЭС Фукусима произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду, которая хранится на территории станции. Предел объёма хранилищ может быть достигнут уже летом 2022 года.