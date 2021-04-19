В моих самых смелых мечтах (속아도 꿈결)





Режиссер: Ким Чжон Гю

В ролях: Чхве Чжон У, Пак Чун Гым, Рю Чжин

Премьера: 29 марта 2021

Бывает так, что наши родители в поисках счастья могут найти нового спутника. В свою очередь, это может привести к объединению двух семей, порой совершенно разных…