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Дата рождения: 31 августа 1998 г.

Дебют: «Слежу за тобой» (Eyes on you), 2020 г.





Певица Ким Ха Ëн – младшая сестра участницы группы Girls’ Generation (소녀시대) Тхэ Ëн (태연). Окончила старшую школу искусств Чончжу. Как и старшая сестра Ха Ëн решила стать певицей. На протяжение всего этого времени Ха Ëн готовилась к дебюту, параллельно загружая видео на YouTube. Любители корейских песен могут посетить канал Conveyor Sounds (컨싸공장) и прослушать песни дуэта AKMU (악동뮤지션), IU (아이유) и других певцов в исполнении Ха Ëн. Особый интерес вызвали кавер-версии песен её старшей сестры, а также легендарный хит «Мир, встреченный опять» (다시 만난 세계) в исполнении Girls’ Generation. Ха Ëн дебютировала 7 октября 2020 года, представив цифровой сингл «Слежу за тобой». Дата была выбрана неслучайно. Дело в том, 7 октября её старшая сестра Тхэ Ëн дебютировала сольно. Песня представляет собой мелодию, созданную при помощи технологий искусственного интеллекта. Слова были написаны самой певицей. 11 января 2021 года певица представила второй сингл «Уйти» (Walk Away). В ближайшее время Ха Ëн готовится к выпуску третьего сингла «Я не знаю, как мне быть» (idkwtd).