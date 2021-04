Новая песня певицы Ха Ëн написана с использованием AI

Певица Ха Ëн (하연) запланировала выпуск нового цифрового сингла и видеоклипа в виде NFT или невзаимозаменяемого токена. Об этом сообщили 15 апреля в компании Enter Art (엔터아츠). Речь идёт о песне «Я не знаю, как мне быть» (idkwtd), написанной с использованием искусственного интеллекта Aimy Moon. В ближайшее время музыкальная новинка будет доступна для приобретения на международной платформе Mintable. Это уже не первая попытка внедрения технологий блокчейн в сферу искусства. Ранее американская рок-группа Kings of Leon также анонсировала выпуск восьмого студийного альбома When You See Yourself в виде NFT. Певица Ха Ëн является сестрой популярной в РК певицы, участницы группы Girls’ Generation (소녀시대) Тхэ Ëн (태연). В октябре прошлого года Ха Ëн представила свой дебютный сингл «Слежу за тобой» (Eyes on you). Песня также была написана с применением технологий искусственного интеллекта.