ITZY возвращается с новым альбомом

Группа ITZY (있지) готовится к выпуску четвёртого мини-альбома «Отгадай кто?» (GUESS WHO). Выпуск пластинки запланирован на 30 апреля и состоится одновременно во всех странах. Об этом 14 апреля сообщили в JYP Entertainment. Глава продюсерского агентства Пак Чин Ëн (박진영) принял непосредственное участие в работе над альбомом, написав музыку и слова для титульного трека «Утром» (마.피.아. 인 더 모닝 / In the morning). Вместе с Паком в записи принимали участие известные в стране композиторы и музыканты. Участницы ITZY в этот раз несколько удивили поклонников своим новым, более мощным образом. В этом можно убедиться, взглянув на тизер, опубликованный в социальных сетях.