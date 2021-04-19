Уверенный старт нового сериала KBS

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Телеканал KBS2 в среду, 14 февраля, представил новый сериал «Агентство недвижимости Тэбак» (대박부동산). По данным компании Nielsen Korea, максимальный телевизионный рейтинг первой серии составил 5,3%. Сюжет развивается вокруг темы оккультизма, что довольно редко для сериалов подобного жанра. Тем не менее, зрители проявили активный интерес к новому контенту. Большую роль в этом сыграл актёрский состав и интересный сценарий, совместивший в себе элементы комедии и боевика. Первая серия повествует об истории из жизни двух главных героев – риэлтора Хон Чжи А и мелкого мошенника О Ин Бома, роли которых исполнили актриса Чан На Ра (장나라) и актёр Чон Ëн Хва (정용화). Дальнейшее развитие событий в следующих сериях. Сериал выходит каждую среду и четверг в 21:30 на телеканале KBS2.