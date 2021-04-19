Как фильм Со Бок повлиял на жизнь актёра Кон Ю

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В четверг, 15 апреля, стартовал показ фильма «Со Бок» (서복). Сюжет повествует о первом в мире клонированном человеке Со Боке и бывшем агенте спецслужб Ки Хоне, получившем задание по его сопровождению. Главные роли в фильме исполнили популярные актёры Кон Ю (공유) и Пак По Гом (박보검). За несколько дней до премьеры актёр Кон Ю поделился своими впечатлениями о съёмках. Итак, сюжет фильма развивается вокруг истории клонированного человека, однако главная тема сериала – это вопрос о том, зачем мы живём в этом мире. Это очень простой и в то же время сложный вопрос, который поставил меня в некоторый тупик, вспоминает Кон Ю. По этой причине актёр в начале даже отклонил предложение о своём участии. Однако прочитав сценарий несколько раз, я смог лучше понять основную идею фильма и согласился на съёмки, говорит Кон Ю. Актёр сыграл роль бывшего агента спецслужб по имени Ки Хон. По сюжету мужчина смертельно болен. Каждый день он живёт в боязни того, что завтрашний день может оказаться последним. Ки Хон уверен в том, что приговор врачей – это расплата за совершённые им в прошлом ошибки. Кон Ю очень вжился в роль Ки Хона и также стал чаще задумываться о проблеме жизни и смерти, о том зачем мы живём. Ответа он так и не нашёл, однако сам факт поиска ответа уже говорит о многом, подчёркивает актёр. Он понял, что истинное счастье заключается в познании смысла жизни, и поэтому ценит каждый прожитый день. Раньше, вспоминает Кон Ю, мои мысли и переживания были сосредоточены на прошлом и будущем. Сейчас же я понял, что нужно жить только сегодняшним днём.