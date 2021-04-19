Все мужчины одинаковые (6) 오래 기다리셨죠?

Диалог недели

현주(Хён Чжу) : 죄송해요. 오래 기다리셨죠?

Извините. Вы, наверное, долго ждали?

지우(Чжи У) : 아닙니다. 36년 밖에 안 기다렸습니다.

Да нет. Я ждал вас всего лишь 36 лет.

현주(Хён Чжу) : 아…

А…

지우(Чжи У) : 내려가시죠.

Пойдемте.

현주(Хён Чжу) : 예.

Да.





Фраза недели

오래 기다리셨죠?

[О-рэ ки-да-ри-шот-ччо]

Вы, наверное, долго ждали?





Грамматика

오래 – наречие «долго». Далее идет 기다리셨죠 от глагола 기다리다, который означает «ждать кого-либо, чего-либо». И к этому глаголу присоединены уважительный суффикс 시, окончание прошедшего времени 었 и окончание 지요 или сокращенно 죠. 지요 или сокращенно 죠 употребляется, когда говорящий хочет с уважением высказать свое мнение при условии, когда собеседник так же уже хорошо знает и согласен с мнением говорящего. И в конце вопросительный знак. Все вместе получается 오래 기다리셨죠?, что переводится как «Вы, наверное, долго ждали?» Используя это выражение, говорящий мягко или мило просит прошения у собеседника. Поэтому вместе с выражением 오래 기다리셨죠 часто говорят и такие слова, как 미안해요, 죄송해요.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 오래 기다렸지?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 오래 기다리셨죠?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 오래 기다리셨습니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



