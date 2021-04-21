Обзор творчества дуэта Юрисанчжа (유리상자)

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Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» апреля мы посвятим творчеству известного в РК дуэта Юрисанчжа (유리상자). «Юрисанчжа» в переводе означает «стеклянная шкатулка». Дуэт был сформирован в 1997 году. Участники дуэта – Пак Сын Хва и Ли Сэ Чжун изначально выступали как солисты. Пак Сын Хва дебютировал как сольный певец в 1993 году. Ли Сэ Чжун присоединился к Пак Сын Хва, когда Пак выпустил свой второй альбом. Ли Сэ Чжун вместе подпевал припев песни Пака. Так, в 1997 году молодые люди решили создать дуэт.

Название группы отражает надежду участников, чтобы их песни, подобно стеклянной шкатулке, доносили до людей самое прекрасное и драгоценное в мире.

Первый альбом под названием «Чистая любовь» (순애보) получил восторженные отзывы. Песни просто зачаровали слушателей. Больше всего публике понравилась музыкальная композиция по имени «Чистая любовь» (순애보). Стоит отметить, что музыку сочинил Пак Сын Хван, а слова песни – Ли Сэ Чжун. Песня своей проникновенной мелодией и задушевными словами долгое время удерживала популярность.

Всего через год после выпуска первого альбома выходит их второй альбом под названием «В поисках счастья» (사랑찾기). Несмотря на то, что некоторые песни альбома носят религиозный характер, многие полюбили этот альбом. Жемчужинкой альбома стала музыкальная композиция «Прекрасный мир» (아름다운 세상). На самом деле, это песня солиста по имени Пак Хак Ки. Но песня получила всеобщее признание именно в исполнении Юрисанчжа. Песню знает и любит каждый кореец – музыкальная композиция включена в школьную программу, поэтому каждому корейскому школьнику хотя бы раз доводилось петь ее на уроке музыки.

В 1999 году артисты радуют публику своей новой работой. Они выпускают третий альбом, который называется «Be Happy…», или по-русски «Будь счастлива…». Заглавный трек под названием «Моей невесте» (신부에게) занял высокие места почти что во всех музыкальных чартах. Эта песня звучала чуть ли не на каждой свадьбе. В песне жених признается в любви своей невесте и обещает ей, что сделает ее счастливой. За песню «Моей невесте» Ли Сэ Чжун, который написал текст песни, был награжден музыкальной премией KBS в области лучшего автора песен.

В 2001 году Юрисанчжа выпустили свой пятый альбом под названием «Мало-помалу» (시나브로). Заглавный трек альбома «Разреши мне тебя полюбить» (사랑해도 될까요) сорвал куш – Юрисанчжа завоёвывает себе прозвище «Короли баллад». Это искреннее признание в любви покорило сердца почти всех корейцев – песню знают все.

Юрисанчжа по сей день активно выпускают альбомы. Надеемся, что они и в дальнейшем будет радовать нас своими песнями.