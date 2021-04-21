Компания Aizen Global – разработчик финансовых услуг на основе искусственного интеллекта

ⓒ AIZEN GLOBAL

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания Aizen Global (에이젠글로벌), которую мы собираемся представить сегодня, разрабатывает финансовые услуги на основе искусственного интеллекта. У микрофона – её президент г-н Кан Чжон Сок.





Компания была основана в 2016 году как разработчик финансовых решений на базе искусственного интеллекта для подготовки к периоду, когда бóльшая часть банковских услуг будет автоматизирована. В магистратуре делового администрирования в США я изучал маркетинг, управляемый данными. Я нашёл эту тему очень интересной и узнал, что в США обычно принимают решения на основе данных. Изучая алгоритмы искусственного интеллекта, я также обнаружил, что он тесно связан с кредитным рейтингом, предназначенным для управления финансовыми рисками и использования данных для анализа социальных тенденций. Я подумал, что, используя соответствующие технологии, можно будет создать автоматизированные финансовые системы. Помня об этом, я основал компанию.





Компания Aizen Global стремится привнести инновации в финансовую отрасль, разрабатывая платформы искусственного интеллекта, специализирующиеся на финансовых данных. Её президент г-н Кан Чжон Сок ранее участвовал в работе Финансового комитета Национального собрания, отвечал за инвестиции в Citigroup. Он создал Aizen Global, чтобы реализовать своё видение внедрения технологий искусственного интеллекта в финансы. Во время кризиса, такого как пандемия, финансовые учреждения могут понести убытки. Если это произойдёт, разве можно изменить их системы практически без участия человека? Решение, разработанное компанией, может автоматически останавливать выдачу кредитов и снижать риски в определённых сегментах. Оно может точно анализировать данные и преобразовывать результат в термины, понятные финансовым учреждениям. Оно измеряет риски и управляет ими. Внедряя данную систему, финансовые учреждения могут защищать клиентов, разрабатывать продукты и управлять рисками. Финансовое решение ABACUS, основанное на искусственном интеллекте, также можно использовать для маркетинга. С его помощью банки и страховые компании могут предоставлять финансовые продукты, адаптированные для отдельных потребителей. Поступая таким образом, финансовые учреждения могут повысить эффективность работы и прибыльность.





Финансовые услуги теперь можно оказывать даже тем, кто живёт впроголодь. Людям, которые не могут позволить себе оплачивать медицинские счета, могут быть предоставлены кредиты на основе различных данных. Огромный объём данных позволяет более точно идентифицировать потенциальные риски. Действительно, некоторые отрасли, которые в прошлом были непопулярными, теперь на первых местах в рейтингах благодаря искусственному интеллекту. Технологии искусственного интеллекта и финансовый опыт - две основные оси финансового решения.





Компания смогла достичь успеха в сотрудничестве с учёными из Института искусственного интеллекта Сеульского государственного университета и Корейского института передовой науки и технологий. Решение используется крупными финансовыми группами, включая Woori Bank, Woori Card, Hyundai Card и Samsung Fire and Marine Insurance. Технология Aizen Global также получила признание за пределами страны. В 2018 году компания вошла в десятку лучших финтех-компаний, выбранных Standard Chartered Bank в Гонконге, и заняла первое место на Hong Kong Fintech Week. В 2020 году она заняла второе место в глобальной категории FinTech Awards Валютного управления Сингапура. Компания признана ведущим разработчиком финансовых решений на базе искусственного интеллекта на азиатском рынке. Опираясь на своё технологическое мастерство, компания Aizen Global нацелена на продвижение на рынки Юго-Восточной Азии, при этом банковские услуги с искусственным интеллектом уже запущены во Вьетнаме и Сингапуре.





Кредитная платформа Aizen Global под названием CreditConnect позволяет финансовым компаниям находить клиентов, разрабатывать продукты, управлять рисками и эксплуатировать системы. В таких странах как Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Япония и Россия она может работать так же успешно, как в собственной стране. Вскоре она будет запущена в Индонезии, а в Таиланде ведётся подготовка. Мы также планируем изучить рынки Малайзии и Японии в среднесрочной и долгосрочной перспективе.





CreditConnect - это платформа на основе искусственного интеллекта, предназначенная для предоставления кредитных услуг клиентам. Она соединяет финансовые учреждения с платформами обработки данных, имеющими постоянных клиентов, такими как интернет-магазины, учреждения здравоохранения и образования. В то время как клиенты могут быстро и легко получать кредитные услуги, банки могут обеспечить их безопасность. Aizen Global строит беспроигрышную бизнес-модель в сотрудничестве с отечественной финансовой индустрией, которая стремится расширить свою клиентскую базу в Юго-Восточной Азии. Компания анализирует данные о клиентах в азиатском регионе, чтобы помочь отечественным финансовым учреждениям продвигать свои услуги и исследовать зарубежные рынки. В связи с волной цифровой революции в эпоху после COVID-19, ожидается, что сочетание финансовых данных и технологий искусственного интеллекта создаст большой синергетический эффект. Компания Aizen Global стремится использовать данные и искусственный интеллект на благо людей и сделать мир лучше.