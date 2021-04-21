Урегулирование конфликта между LG и SK

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Два южнокорейских производителя аккумуляторов LG Energy Solution и SK Innovation опубликовали 11 апреля совместное заявление, положившее конец двухлетнему спору. Две компании объявили о достижении договорённости за несколько часов до введения запрета на поставки продукции SK в США. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института экономических исследований группы Hyundai г-н О Чжун Бом.





Конфликт возник в апреле 2019 года, когда LG Chem, материнская компания LG Energy Solution, подала пару исков в Комиссию по международной торговле и федеральный суд США, утверждая, что SK Innovation украла её технологии. Ответчик отверг все обвинения и в июне того же года подал встречный иск о клевете против LG Chem в южнокорейский суд, а в сентябре - в американский. В конце концов обе компании согласились положить конец спору, полагая, что он принесёт огромные убытки обеим сторонам. Они поняли, что битва пагубно скажется на их конкурентоспособности, особенно в то время, когда спрос на электромобили и аккумуляторы для них стремительно растёт. Если бы они не смогли прийти к соглашению, SK пришлось бы закрыть два завода по производству аккумуляторов в США и отменить заказы, которые компания уже получила. LG, со своей стороны, пришлось бы иметь дело с рисками, связанными с возможной попыткой SK обжаловать решение или подать другие судебные иски.





Удачно, что две компании достигли соглашения буквально в последнюю минуту. Оно аннулирует 10-летний запрет на поставки продукции SK в США, принятый Комиссией по международной торговле. Это позволит SK завершить строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в штате Джорджия, поставляя аккумуляторы компаниям Ford и Volkswagen. Компании договорились не конфликтовать из-за технологических проблем в течение следующего десятилетия. Почему же сделка между ними расценивается как победа американского президента?





Правительство Байдена стремится создать больше рабочих мест и усилить свою экологическую политику. Благодаря соглашению между LG и SK, на новом заводе в Джорджии будут созданы около 2.600 рабочих мест. Аккумуляторы для электромобилей, которые SK будет производить в США, помогут Вашингтону активизировать свою инициативу по борьбе с изменением климата. Если бы Байден встал на сторону SK, отменив решение Комиссии по международной торговле, он, возможно, получил бы рабочие места и аккумуляторы. Но это решение поставило бы под угрозу позицию правительства Байдена в отношении защиты прав интеллектуальной собственности.





Урегулирование спора позволит LG и SK предотвратить дальнейший ущерб. Но юридическая борьба уже нанесла серьёзный удар обеим сторонам: они потратили сотни миллионов долларов в виде судебных издержек. Судебная тяжба внесла путаницу в их инвестиционные планы, поскольку было трудно предсказать конечный результат. Результат судебного спора изменит не только бизнес-планы LG и SK, но и ситуацию в мировой аккумуляторной индустрии. Устранение неопределённостей стабилизировало рынок, и цены на акции двух компаний выросли. Соглашение рассматривается как положительный сигнал для очередного взлёта южнокорейской аккумуляторной индустрии, поскольку два основных производителя аккумуляторов теперь сосредоточатся на мерах, направленных на то, чтобы справиться с изменениями на мировом рынке. Ожидается, что две южнокорейские фирмы займут выгодное положение в США, где спрос на аккумуляторы для электромобилей будет расти. По прогнозам, мировой рынок аккумуляторов для электромобилей, который в прошлом году оценивался в 50 млрд долларов, к 2025 году вырастет до 160 млрд долларов. Были опасения, что затяжной юридический спор между двумя южнокорейскими производителями аккумуляторов принесёт пользу Китаю, Японии и Европе. Теперь, когда юридическая проблема решена, отечественная индустрия аккумуляторов готова возобновить свою деятельность в полной мере.





Китай расширяет присутствие на мировом рынке аккумуляторов, а некоторые автопроизводители планируют выпускать аккумуляторы самостоятельно. Южнокорейским производителям необходимо срочно улучшить свой имидж и повысить конкурентоспособность. Чтобы продвигать свой имидж, им необходимо плавно реализовать текущие планы инвестиций и поставок. Для повышения конкурентоспособности необходимо увеличить инвестиции в разработку батарей следующего поколения - твердотельных и литий-серных, которые более безопасны и имеют более высокую плотность энергии по сравнению с литий-ионными батареями.





Глобальный индустриальный ландшафт быстро меняется. Правительства США, Европы и Китая работают с местными компаниями, чтобы перехватить инициативу в будущих отраслях. Южнокорейские компании должны помнить, что споры между ними пойдут на пользу только их зарубежным конкурентам. Мы надеемся, что соглашение между LG и SK позволит отечественной аккумуляторной индустрии сделать ещё один рывок вперёд.