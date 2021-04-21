Ю Чжэ Сок возвращается домой!
2021-04-21
# Новости шоу-бизнеса l 2021-04-21
Первая новость нынешнего выпуска рубрики о новом проекте телеканала KBS2, который стартовал совсем недавно. Шоу «Come Back Home» ознаменовало возвращение на канал любимца корейской публики комедианта Ю Чжэ Сока, который и стал его ведущим. Вторая новость посвящена актрисе Кан Со Ра, в семье которой недавно случилось просто замечательное событие: в ее семье теперь три человека! Не пропустите новый выпуск «Новостей шоу-бизнеса», чтобы узнать все в деталях.
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