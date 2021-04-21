Кемпинг в машине: новый тренд в туризме. Ч.1





Кемпинг в машине — это набирающий популярность новый вид туризма, так как позволяет путешествовать без больших затрат при условии, что вы готовы спать в своём личном авто. Популярность этого вида отдыха резко пошла вверх в условиях пандемии коронавируса.





Любитель кемпинга в машине остановился на берегу озера Чхунчжу.

© Lee Jung-hyuk

«Во-первых, максимально подвиньте вперёд кресла первого ряда. Потом сложите кресла второго ряда», — говорит один ютубер, показывая салон своего внедорожника. Менее чем за 30 секунд он создаёт внутри новый пол, а потом замеряет его, чтобы понять, влезет ли матрас. Получается два метра на метр. В самый раз.

«Тут может удобно улечься взрослый мужчина, — говорит ютубер и с улыбкой добавляет, — Будет уютно и если вы путешествуете с возлюбленным». Это видео, выложенное на YouTube в июле 2019 года, к октябрю 2020 года набрало более 100 тысяч просмотров.

Корейское слово «чхабак», или «кемпинг в машине», состоит из двух слов — «чха» («машина») и «пак» (счётное слово для ночей, проведённых вне дома). Когда говорят о ночёвке в машине, в голову обычно приходит трейлер, но «чхабак» означает ночёвку в минимально оснащённом личном авто. Как правило, люди используют для этого внедорожники с просторными салонами, в которых, если сложить сиденья, можно легко устроиться на ночь. Этот новый вид туризма, сохраняя преимущества кемпинга, позволяет насладиться поездкой с минимумом багажа.





Новый вид досуга

Согласно докладу Ассоциации автомобильной индустрии Кореи, объём продаж пикапов вырос с 22 тысяч в 2017 году до 42 тысяч в 2018 году, т.е. более чем на 90%. Также, по данным Корейского агентства кемпинга и досуга на открытом воздухе, за этот же период стоимость индустрии кемпинга в стране увеличилась более чем на 30% — с 2 триллионов вон (около 145 млрд. долларов) до 2,6 триллионов вон (около 189 млрд. долларов).

На рынке оборудования для кемпинга в прошлом году тоже наблюдался взрывной рост. Анализ данных за июнь-июль 2020 года онлайн-магазина SSG.com показал, что продажи приставных палаток (соединяющихся с багажником машины) и надувных матрасов выросли по сравнению с тем, что было два месяца назад, на рекордные 664 и 90% соответственно. Продажи автохолодильников, жизненно необходимых для кемпинга, увеличились более чем в 10 раз. По данным гиганта «Лотте Март», по сравнению с тем же периодом 2019 года продажи столов и стульев для кемпинга выросли на 103,7%, спальных мешков и надувных матрасов — на 37,6%, палаток — на 55,4%, а оборудования для приготовления еды — на 75,5%.

Кемпинг в машине, о котором заговорили примерно с 2018 года, популярен и как тема телепрограмм. Так, в популярном реалити-шоу «Я живу один» на телеканале MBC в марте прошлого года показали, как начинающий актёр и участник бойз-бэнда отправились на машине на берег моря. После выхода передачи в эфир слово «чхабак» появилось в запросах на поисковиках в режиме реального времени, а соцсети заполнили восторженные посты желающих попробовать этот вид досуга. В Инстаграме по хештегу #чхабак можно найти сотни тысяч публикаций.





Ким Дон Хван* журналист «Сеге ильбо»





Полный текст статьи «Кемпинг в машине: новый тренд в туризме»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.