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Музыканты с ограниченными возможностями

#Мелодии Кореи l 2021-04-21

Мелодии Кореи

Музыканты с ограниченными возможностями

При дворе государства Чосон всегда служили незрячие музыканты, это была своего рода поддержка людей с ограниченными возможностями. Возможно, именно поэтому незрячие часто занимались традиционной музыкой. Конечно, на их творческом пути было много трудностей, но это не останавливало многих из них. Подробнее о жизни и творчестве традиционных музыкантов вы узнаете в нашем выпуске.


Выпуск 511. Музыканты с ограниченными возможностями

* Песня «Квансан юнма» – Ли Хён А (вокал), Пак Чи Сон (дудка тансо)

* Песня «Норэ карак» – Певец Ли Хи Ван (вокал)

* Отрывок «Хвачхочжан» из пхансори «Сказание о Хынбо» – Чхве Чжун (вокал, фортепиано)

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