При дворе государства Чосон всегда служили незрячие музыканты, это была своего рода поддержка людей с ограниченными возможностями. Возможно, именно поэтому незрячие часто занимались традиционной музыкой. Конечно, на их творческом пути было много трудностей, но это не останавливало многих из них. Подробнее о жизни и творчестве традиционных музыкантов вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 511. Музыканты с ограниченными возможностями

* Песня «Квансан юнма» – Ли Хён А (вокал), Пак Чи Сон (дудка тансо)

* Песня «Норэ карак» – Певец Ли Хи Ван (вокал)

* Отрывок «Хвачхочжан» из пхансори «Сказание о Хынбо» – Чхве Чжун (вокал, фортепиано)