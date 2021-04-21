Ю Чжэ Сок возвращается домой!
2021-04-21
#Мелодии Кореи l 2021-04-21
При дворе государства Чосон всегда служили незрячие музыканты, это была своего рода поддержка людей с ограниченными возможностями. Возможно, именно поэтому незрячие часто занимались традиционной музыкой. Конечно, на их творческом пути было много трудностей, но это не останавливало многих из них. Подробнее о жизни и творчестве традиционных музыкантов вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 511. Музыканты с ограниченными возможностями
* Песня «Квансан юнма» – Ли Хён А (вокал), Пак Чи Сон (дудка тансо)
* Песня «Норэ карак» – Певец Ли Хи Ван (вокал)
* Отрывок «Хвачхочжан» из пхансори «Сказание о Хынбо» – Чхве Чжун (вокал, фортепиано)
2021-04-21
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