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Северокорейцы отправляются в «трудный поход»?

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-04-22

На пути к воссоединению

ⓒ KBS

Выступая 8 апреля на закрытии совещания секретарей первичных партийных организаций, лидер Северной Кореи Ким Чон Ын заявил о своём намерении повести членов партии в «трудный поход». Этот термин в середине 90-х годов прошлого века широко использовал отец нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ир в применении к экономическому кризису и голоду. Почему в Северной Корее вновь зашла речь о «трудном походе»? Неужели ситуация в северокорейской экономике настолько  плачевна? С подробностями – доктор Хон Мин (홍민) из Корейского института национального воссоединения.

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