Дизайн денежных купюр в КНДР. Часть первая

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Существует мнение, что денежные купюры той или иной страны помогают понять эту страну. На них обычно изображены символы истории, культуры и искусства. Насколько это мнение применимо к северокорейским денежным купюрам? Мы узнаем об этом от доктора Ли Чжи Сун (이지순) из Корейского института национального воссоединения.