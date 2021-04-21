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Дизайн денежных купюр в КНДР. Часть первая

#Сближаясь с Севером l 2021-04-22

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Существует мнение, что денежные купюры той или иной страны помогают понять эту страну. На них обычно изображены символы истории, культуры и искусства. Насколько это мнение применимо к северокорейским денежным купюрам? Мы узнаем об этом от доктора Ли Чжи Сун (이지순) из Корейского института национального воссоединения.

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