Суд отклонил иск жертв сексуального рабства в японской армии

ⓒYONHAP News

21 апреля Центральный окружной суд Сеула отклонил иск о возмещении ущерба двадцати жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Отклонение иска обосновано государственным суверенитетом Японии, не допускающим юрисдикцию Республики Корея. Данное решение отличается от уже вынесенного в январе постановления, согласно которому Япония должна была выплатить компенсации жертвам.

Истцы выразили несогласие с нынешним решением суда, так как считают, что государственный суверенитет не должен распространяться на деяния, связанные с серьёзным нарушением прав человека. По их мнению, признание государственного суверенитета по таким вопросам идёт вразрез с Конституцией, которая гарантирует гражданам право на судебную защиту. Однако в суде пояснили, что в Республике Корея не существует закона, устанавливающего границы государственного суверенитета, а соответствующее соглашение с Японией также не заключалось, поэтому суд может руководствоваться лишь обычным международным правом. В качестве примера привели аналогичное дело в Европе. Жертвы принудительного труда обратились с иском против Германии к суду своей страны, однако иск был отклонён из-за государственного суверенитета.

Объявляя решение, представители суда отметили необходимость разрешения вопроса путём дипломатических переговоров и усилий правительства. В качестве примера альтернативных механизмов защиты прав жертв сексуального рабства суд назвал соглашение между Республикой Корея и Японией от 28 декабря 2015 года. Оно предусматривало создание фонда помощи, полностью финансируемого японским правительством.

Теперь перед южнокорейским правительством стоит ещё более непростая задача, так как по двум искам суд вынес разные постановления. В январе Центральный окружной суд Сеула признал юридическую обязанность Японии выплатить компенсации жертвам сексуального рабства, тогда как теперь он указал на необходимость разрешения данного вопроса дипломатическим путём.