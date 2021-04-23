В РК обсуждается размер МРОТ на 2022 год

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20 апреля комиссия по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) провела своё первое рабочее заседание по обсуждению размера такой оплаты на 2022 год. Ожидается, что в этом году противостояние между профсоюзами и работодателями будет ощущаться как никогда остро. Трудящиеся надеются на значительное повышение заработной платы, поскольку последние два года она поднималась незначительно. Это осложняет жизнь трудящихся с низким доходом, считают представители профсоюзов. К тому же Мун Чжэ Ин обещал в течение своего президентского срока поднять минимальную заработную плату до 10 тысяч вон (9 долларов) в час.

В этом году МРОТ составляет 8.720 вон (7,8 доллара) в час. Соответственно, для достижения уровня в 10 тысяч вон минимальную зарплату необходимо увеличить на 15%. Это вряд ли произойдёт, тем более, что работодатели настаивают на сохранении МРОТ на прежнем уровне в связи с пандемией COVID-19.

В состав комиссии по вопросам МРОТ входит 27 человек – по 9 представителей трудящихся, работодателей и государственных органов. Через 90 дней после начала работы комиссия должна принять решение о МРОТ на следующий год и сообщить о нём министру труда и занятости, однако уложиться в срок не удавалось ни разу. Ожидается, что в этом году комиссия должна будет принять решение до середины июля.