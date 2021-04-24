Песни, пробуждающие весну в наших сердцах

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Рубрику «Лайк от Камиллы» апреля мы посвятим весенним песням, дабы пробудить весну, которая у нас в душе. Нашу рубрику открыла песня «Весна проникает в сердца» (스며드나, 봄) в исполнении певицы Хон Чжин Ён (홍진영). Хон Чжин Ён – одна из самый популярных певиц в мире трот-музыки. Музыкальная композиция «Весна проникает в сердца» вошла в первый студийный альбом певицы, который вышел в 2019 году. Далее последовала песня «Весна только для меня одной» (나만, 봄) в исполнении Румяных подростков. Следующей весенней песней стала «Снова весна» (다시, 봄) в исполнении Ки Хёна (기현) из MONSTA X (몬스타엑스). Песня является саундтреком к сериалу «Добро пожаловать» телеканала KBS. Данный сериал также известен под названием «Мяу, таинственный парень». Затем последовала известная всем песня «Весенний день» (봄날) мировой звезды BTS (방탄소년단). Несмотря на то, что песня была выпущена в 2017 году, меломаны с удовольствием пересматривают клип, в результате чего 5 апреля клип на песню «Весенний день» превысил отметку в 400 миллионов просмотров на YouTube. Теперь эта музыкальная композиция считается символом прихода весны в РК. Ну, а в завершение нашей очередной рубрики мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей милую и веселую песню под названием «Love Blossom», или же «Расцвет любви» в исполнении певца K.will. Надеюсь, эти приятные и сладкие песни смогут подарить вам весеннее настроение!