Все мужчины одинаковые (7) 말하지 말랬는데

Диалог недели

현주부(Папа Хён Чжу) : 우리 딸 저녁 먹었어?

Доченька моя, ты поужинала?

현주모(Мама Хён Чжу): 대표님이랑 술마셨대. 말하지 말랬는데.

Она сказала, что выпила с главным директором.

Об этом нельзя было говорить.

현주부(Папа Хён Чжу) : 왜 말하면 안 되는데요? 회사 기밀이야?

Почему нельзя говорить? Это большой секрет компании?

도겸(То Гём) : 제가 대표를 싫어해서요.

Потому что, он мне не нравится.

현주부(Папа Хён Чжу) : 왜?

Почему?

도겸(То Гём) : 그냥요. 저 먼저 일어날게요.

Просто так. Мне пора идти.

현주부(Папа Хён Чжу) : 벌써 가게? 현주 금방 왔는데..

Так быстро? Хён Чжу только что пришла.

도겸(То Гём) : 작업이 밀려서요. 다음에 또 올게요.

У меня много работы. До свидания.





Фраза недели

말하지 말랬는데

[Мал-ха-чжи мал-лэт-нын-дэ]

Об этом нельзя было говорить





Грамматика

말하지 – от глагола 말하다, который означает «говорить». И к этому глаголу присоединено окончание -지. Окончание -지 добавляет значение «отрицать или запрещать какое-то действие или состояние». Далее идет 말랬는데 от глагола 말다, который имеет значение «не делать» или «прекратить какое-либо действие». И к этому глаголу присоединено -랬는데. -랬는데 – сокращенная форма от '라고 했는데', которая пришла от -라고 하다. -라고 하다 – глагольная конструкция, которая указывает, что предыдущие слова цитированы. И к этой глагольной конструкции присоединены два окончания: окончание прошедшего времени 았 и окончание -는데. -는데 обозначает противопоставление или противоречащих одно другому. Вот, все вместе получается 말하지 말라고 했는데, а сокращенно 말하지 말랬는데, что дословно переводится как «мне сказал не говорить, но…», а попроще переводится как «об этом нельзя было говорить». Данное выражение используется, когда говорящий хочет все-таки рассказать о каком-то секрете, услышанном факте от другого лица. Поэтому, получается, что говорящий не умеет сдерживать свой язык.





Внимание

☞ примеры:

말하지 말랬는데, 걔 이번 수학 시험에서 0점 받았대

Мне сказал, что нельзя говорить, но он на этом экзамене по математике получил двойку.

말하지 말랬는데, 나타냐 내일 미국으로 떠난대

Мне сказала, что нельзя говорить, но Наташа завтра уедет в США.





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



