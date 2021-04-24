Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)

Песни, пробуждающие весну в наших сердцах
2021-04-24
#Новости шоу-бизнеса l 2021-04-26
Режиссер: Ким Чхо Хи
В ролях: Кан Маль Гым, Юн Ë Чжон, Ким Ëн Мин, Юн Сын А, Пэ Ю Рам
Премьера: 5 марта 2020
Жизнь кореянки Ли Чхан Силь сложилась далеко не лучшим образом. Ей не где жить, у неё нет любимого человека, а недавно она вовсе потеряла работу продюсера. В итоге женщина решила смириться с судьбой и устроилась на работу домохозяйкой в доме близкой подруги и актрисы. К удивлению многих, жизнь Чхан Силь постепенно начинает налаживаться.
2021-04-24
2021-04-26 11:38:05
2021-04-25
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