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Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-04-26


Режиссер: Ким Чхо Хи

В ролях: Кан Маль Гым, Юн Ë Чжон, Ким Ëн Мин, Юн Сын А, Пэ Ю Рам

Премьера: 5 марта 2020


Жизнь кореянки Ли Чхан Силь сложилась далеко не лучшим образом. Ей не где жить, у неё нет любимого человека, а недавно она вовсе потеряла работу продюсера. В итоге женщина решила смириться с судьбой и устроилась на работу домохозяйкой в доме близкой подруги и актрисы. К удивлению многих, жизнь Чхан Силь постепенно начинает налаживаться.

Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)
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