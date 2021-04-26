Новое кино от любимых режиссёров





Режиссёр Квак Чэ Ëн (곽재용), известный своими работами «Дрянная девчонка» (엽기적인 그녀, 2001) и «Классика» (클래식, 2003), приступил к съёмкам кинокартины «С Новым годом» (해피 뉴 이어). Об этом 22 апреля сообщили в компании CJ ENM. Сюжет фильма развивается вокруг истории из жизни постояльцев и сотрудников отеля «Эмроуз» (엠로스), роли которых исполнят известные в стране артисты. Актриса Хан Чжи Мин (한지민) предстанет в роли менеджера отеля, испытывающей тайные чувства к своему давнему другу, актёр Ли Дон Ук (이동욱) – в роли хозяина отеля, молодого, талантливого человека, одержимого манией чётных чисел. Участнице группы Girls’ Generations (소녀시대) Им Юн А (임윤아) досталась роль отельера, актёру Кан Ха Нылю (강하늘) – роль молодого человека, которому предстоит сдача экзамена на государственную должность. В фильме также примут участие другие актёры и актрисы – Вон Чжин А (원진아), Со Ган Чжун (서강준), Ли Гван Су (이광수), Ким Ëн Гван (김영광), Ко Сон Хи (고성희) и многие другие. Вместе с этим особое внимание привлекает новая работа режиссёра Ю Ха (유하). Его фильм под названием «Нефтепровод» (파이프라인) будет показан в кинотеатрах страны уже в мае текущего года. Премьера должна была состояться ещё в прошлом году, однако была отложена по причине пандемии коронавируса. Сюжет повествует о двух мошенниках, преступным путём пытающихся украсть и перепродать нефть. Главные роли в фильме исполнили актёры Со Ин Гук (서인국) и Ли Су Хёк (이수혁).