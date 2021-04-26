Новый сериал с участием Ма Дон Сока

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Актёр Ма Дон Сок (마동석) получил главную роль в сериале «Клуб» (더 클럽), американской ремейк-версии корейского сериала «Ловушка» (트랩). Об этом 20 апреля сообщили в продюсерском агентстве BIG PUNCH ent. Сюжет сериала развивается вокруг одной трагедии, случившейся с известным радиоведущим и членами его семьи во время отдыха на природе. За дело берётся опытный детектив, роль которого исполнит актёр Ма Дон Сок. Он должен раскрыть страшный инцидент и наказать виновных. Персонаж, доставшийся Ма Дон Соку, претерпел множество трудностей на своём жизненном пути. В прошлом он потерял сына в результате транспортной аварии, виновник которой так и не был найден. Съёмки нового серила возглавит известный продюсер Джек ЛоГидис, написавший сценарии для популярных телесериалов «Ходячие мертвецы», «Сыны анархии», «Нарко» и «Карточный домик». Он принял решение о своём участии после просмотра фильма «Бандит, полицейский и дьявол» (악인전) в главной роли с Ма Дон Соком.