Песни SG WANNABE заняли вершины музыкальных чартов РК

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Песни группы SG WANNABE (SG워너비), приобрётшей популярность в начале нулевых, вновь привлекли к себе внимание общественности. Это случилось после появления участников группы, Ким Ëн Чжуна (김용준), Ким Чжин Хо (김진호) и Ли Сок Хуна (이석훈), в одном из выпусков телепередачи «Выходные с Ю Чжэ Соком» (놀면 뭐하니 / Hangout with Yoo) от 17 апреля. Артисты в эфире исполнили несколько хитов из репертуара группы. Речь идёт песнях «Вечный» (Timeless), «Ла-ла-ла» (라라라), «Партнёр по жизни» (내사람), «Жизнь» (살다가), «Преступление и наказание» (죄와벌) и «Ариран» (아리랑). По окончании передачи все они поднялись в верх музыкальных чартов страны и продолжают занимать высокие позиции. Сейчас внимание общественности волнует один вопрос: станет ли это поводом к возвращению группы. В настоящее время певец Ким Чжин Хо основал собственное продюсерское агентство, пишет музыку, занимается монтажом видеоклипов. Другие участники Ким Ëн Чжун и Ли Сок Хун также продолжают заниматься музыкальной деятельностью.