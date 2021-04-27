Актриса Пак Син Хе (박신혜)

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Пак Син Хе родилась в городе Кванчжу провинции Чолла-намдо. Как она призналась в одном из своих интервью, с самого детства она хотела стать полицейским. Когда она была еще совсем маленькой, к ним в дом проник вор и украл деньги у родителей. Этот эпизод оказал на маленькую Син Хе большое впечатление, отсюда и желание работать в правоохранительных органах.