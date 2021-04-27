Чудо в камере номер 7 (7번방의 선물)

Доля неотслеживаемых случаев заражения COVID-19
2021-04-27
#Пять минут о кино l 2021-04-20
Действие фильма происходит в 1997 году, в тюрьме, куда собирают преступников, совершивших самые страшные и ужасные преступления. В камеру номер семь, где сидят самые отъявленные преступники приводят Ен Гу, он сел в тюрьму за убийство маленького ребенка. Однако чем больше проходит времени, тем больше все узники убеждаются, что что-то здесь не так, потому что Ен Гу – примерный отец, который просто без ума от своей маленькой дочки. И тогда они решают каким-то образом провести ее к ним в камеру, чтобы узнать тайну Ен Гу…
2021-04-27
2021-04-28 10:39:33
2021-04-27
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