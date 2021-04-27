Криптовалютное безумие

ⓒ Getty Images Bank

Республику Корея охватил криптовалютный бум. Некоторые люди утверждают, что заработали в десятки, сотни или даже тысячи раз больше, чем первоначально инвестировали в криптовалюту. Их успехи побуждают других людей покупать криптовалюту, рынок которой демонстрирует признаки перегрева. Однако некоторые инвесторы жалуются, что вложения в криптовалюту разрушают их жизнь. Растут опасения, что безумие рынка может привести к серьёзной социальной проблеме. Ситуацию комментирует экономический обозреватель г-н Чон Чхоль Чжин.





В ресторане, где я только что пообедал, и в другом ресторане, где я ужинал вчера вечером, я слышал, как люди за соседними столиками говорили о виртуальных валютах. Бум криптовалюты возглавляют молодые инвесторы в возрасте от 20 до 30 лет, но в последнее время к нему присоединились также домохозяйки и люди среднего возраста. Количество учётных записей на четырёх основных криптовалютных биржах страны превысило 2,5 млн. По оценкам, в стране насчитывается от 3 до 4 млн инвесторов в криптовалюту. В первом квартале этого года объём торгов криптовалютой составил 1,5 квадриллиона вон. 15 апреля дневной объем торгов криптовалютами составил 24 триллиона вон, что более чем вдвое превышает объём торговли ценными бумагами на основном рынке KOSPI в тот же день. Значит инвесторы покупают не акции, а виртуальные деньги.





Республика Корея - не единственная страна, охваченная криптовалютной лихорадкой. По данным британского поставщика данных криптовалютного рынка CryptoCompare, объём торгов на мировых криптовалютных биржах в марте составил почти 3 триллиона долларов. Это шестикратное увеличение по сравнению с октябрём прошлого года. Аналитики говорят, что увлечение криптовалютой связано с ликвидностью рынка и некоторыми психологическими факторами.





Ликвидность на рынке стала значительной, поскольку правительства многих стран после начала пандемии COVID-19 выпустили деньги на рынок. Часть денег ушла на рынок недвижимости и фондовые рынки, но ликвидности по-прежнему достаточно, и всё больше людей устремляются на рынок цифровых денег. Цены на жильё в Республике Корея стали слишком высокими, а на накопление богатства за счёт инвестиций в акции нужно время. Люди ищут быструю прибыль от криптовалют. Не только частные лица, но и глобальные инвестиционные банки, такие как JP Morgan и Goldman Sachs, а также институциональные инвесторы проявляют интерес к криптовалютам. На фоне растущих споров по поводу того, могут ли виртуальные валюты выполнять роль денег, американский поставщик услуг онлайн-платежей PayPal заявляет, что он позволит своим клиентам торговать криптовалютами непосредственно с собственных счетов. Генеральный директор Tesla Илон Маск говорит, что теперь клиенты могут покупать автомобили за биткоины. На этом фоне всё больше и больше инвесторов обращают внимание на виртуальные валюты.





Итак, что такое криптовалюта? Это своего рода цифровой виртуальный актив, поскольку он не существует в физической форме, как бумажные деньги, а продаётся только в интернете. В отличие от обычных валют, он не выпускается центральными банками. Следовательно, его ценность определяется правилами, установленными человеком, который его создал. Некоторые криптовалюты признаны платёжным средством, но их использование ограничено. Тем не менее, их ценность как средства инвестирования растёт. Если четвёртая промышленная революция ускорит процесс оцифровки транзакций и продвижения использования технологии блокчейн, криптовалюты смогут служить средством транзакций. Пока люди рассматривают их как инвестиции или средство сбережения, но не у всех вложения окупаются. Можно внезапно потерять деньги, поскольку цены на криптовалюты после некоторого роста в последнее время снижаются. Отсутствие надлежащих правил, касающихся транзакций с криптовалютой, вызывает опасения по поводу незаконных финансовых практик, таких как отмывание денег. Вот почему правительства стран мира начали обсуждать способы надзора за операциями с виртуальными активами. Являются ли криптовалюты «настоящими» валютами - предмет горячих споров во всём мире. Финансовый комитет Республики Корея считает, что виртуальные валюты не могут быть признаны альтернативой для инвестиций.





Я полагаю, власти серьёзно озабочены тем, как поступить в нынешней ситуации. С одной стороны, нельзя закрывать глаза на быстрорастущий рынок криптовалют, на который уже вошли миллионы инвесторов. Но с другой стороны, вмешательство правительства в рынок означает, что оно признаёт криптовалюты. Лично я считаю необходимым принять специальное законодательство, чтобы проверить, безопасна ли система обмена криптовалютой, уязвимы ли биржи для взлома. В конце концов, криптовалюты будут выполнять роль валюты в будущем, и к этому нужно готовиться. Законодателям необходимо сформировать исследовательскую группу и рассмотреть возможность создания законов, касающихся криптовалют.





Правовая система в Республике Корея часто не может справиться с быстро меняющейся ситуацией внутри и за пределами страны. Неизвестно, когда криптовалюты станут платёжным средством. Правительству и финансовым органам необходимо создать институциональную основу, чтобы на рынке проводились разумные инвестиции, а не рискованные спекуляции.