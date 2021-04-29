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Дата рождения: 7 июня 1979 г.

Дебют: «Отношение» (Attitude), 2009 г.





Музыкальный продюсер, композитор Кан Дон Чхоль (강동철) родился в Сеуле. Учился в старшей школе «Сораболь» (서라벌고등학교). В юности выбрал неверный жизненный путь, став членом одной из преступных группировок. В итоге оказался в тюрьме, где провёл несколько месяцев. Встав на путь перевоспитания, молодой человек принял решение кардинальным образом изменить свою жизнь. Вскоре он вместе со своим старшим братом Кан Хык Чхолем (강흑철) увлёкся музыкой. В 2004 году в возрасте 25 лет, не имея музыкального образования, записал собственный музыкальный альбом и отправил его главе YG Entertainment Ян Хён Соку (양현석). Именитый продюсер заметил талантливого парня и предложил ему работу. В итоге Кан Дон Чхоль стал продюсером YG Entertainment, где работал в течение четырёх лет. Кан Дон Чхоль известен под музыкальным псевдонимом Brave Brothers («Отважные братья»). Начиная с 2009 года, выпустил несколько музыкальных сборников. Последний, «Утро, день, вечер» (아침 점심 저녁), вышел в марте 2015 года. Кан Дон Чхоль сыскал славу не как певец, а как композитор и музыкальный продюсер. Он является автором многих хитов. В их числе песня «Я сошла с ума» (미쳤어) и «Субботней ночью» (토요일 밤에) певицы Сон Дам Би (손담비), «Последнее прощание» (마지막 인사) группы BIGBANG (빅뱅), «Из-за тебя» (너 때문에) группы After School (애프터스쿨), «Я одна» (나 혼자) группы SISTAR (씨스타) и многие другие песни. Кан Дон Чхоль в 2008 году основал собственную компанию Brave Entertainment и начал заниматься продюсированием группы BraveGirls (브레이브걸스). В 2021 году, спустя годы упорной работы, девушки наконец добились долгожданной славы. Особое внимание общественности получила их песня Rollin' (롤린).