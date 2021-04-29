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Ритм онмори

#Мелодии Кореи l 2021-04-28

Мелодии Кореи

Ритм онмори

Ритмы корейской традиционной музыки сильно отличаются от европейских ритмов. Они могут иметь неравные доли, долгую длительность, неровный ритмический рисунок. В нашем выпуске вы сможете узнать о необычном корейском ритме онмори, который часто используют для привлечения внимания слушателей, а также услышать песни на этот ритм. 


Выпуск 512. Ритм онмори

* Песня «Ариран» – Кан Гвон Сун (вокал), Ким Док Су и ансамбль барабанщиков

* Песня «Чунтхарён» – Ким Юль Хи (вокал) и группа Soul Sauce

* Песня «Тигр спускается» – Группа «Ли Наль Чхи бэнд»

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