Дизайн денежных купюр в КНДР. Часть вторая

Кемпинг в машине: новый тренд в туризме. Ч.2
2021-04-29
#Сближаясь с Севером l 2021-04-29
Деньги являются средством платежа за товары и услуги. Посмотрев на купюры той или иной страны, можно кое-что узнать о её истории и культуре. В прошлый раз мы говорили об изображениях людей, помещённых на северокорейских денежных купюрах, а сегодня узнаем о символах, которые на них изображены. Вновь у нашего микрофона доктор Ли Чжи Сун (이지순) из Корейского института национального воссоединения.
2021-04-29
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