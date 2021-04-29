Углеродная нейтральность будет достигнута к 2030 году

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27 апреля на заседании кабинета министров был одобрен проект создания комитета по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Комитет будет подчиняться напрямую президенту. Впервые о создании подобного комитета было объявлено в ноябре прошлого года. Тогда президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что комитет будет работать при участии гражданских лиц и объединит в себе функции комитета по зелёному развитию, государственного комитета по климату и окружающей среде и специального комитета по борьбе с микропылью.

Комитет по достижению углеродной нейтральности приступит к работе уже в мае. В связи с этим 28 апреля начальник управления координации государственной политики Ку Юн Чхоль провёл совещание, на котором обсуждались основные стратегии и конкретные задачи для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. В заседании приняли участие представители 43 административных органов. В качестве трёх основных стратегий работы обсуждались снижение выбросов углерода с учётом действующей структуры экономики, построение новой системы промышленности с низкими выбросами углерода и справедливый переход к обществу углеродной нейтральности.

Выступая 22 апреля на саммите по климату, Мун Чжэ Ин пообещал ООН представить до конца года план по дополнительному сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году. Мун Чжэ Ин также пообещал прекратить финансовую поддержку строительства зарубежных угольных электростанций. О достижении углеродной нейтральности к 2050 году президент говорил также и в ноябре прошлого года, выступая на саммите Большой двадцатки.