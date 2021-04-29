В РК утверждён четвёртый план поддержки здоровой семьи

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Правительство Республики Корея утвердило четвёртый основной план поддержки здоровой семьи, рассчитанный до 2025 года. План предполагает изменение правовой системы с учётом состава и формирования современных семей. Так, незарегистрированные браки могут получить юридический статус семьи, что позволит наказывать сожителей за домашнее насилие наравне с членами обычных семей. Кроме того, семьи, не зарегистрированные юридически и сформированные не на основе кровных связей, а ради ухода друг за другом, смогут также претендовать на пособия и выплаты после смерти члена семьи. В рамках плана предусмотрена помощь одиноким матерям, воспользовавшимся вспомогательными репродуктивными технологиями, будет предусмотрена защита мультикультурных семей от актов ненависти. Появится возможность выбора фамилии ребёнка по желанию родителей.

План предназначен для улучшения правовой системы, не успевающей за изменениями в семейных отношениях и обществе. В последнее время доля семей, состоящих из родителей и неженатых либо незамужних детей, упала ниже отметки в 30%, а количество домохозяйств, состоящих из одного человека, превысило 30% семей. Доля домохозяйств из 1-2 человек составляет в общей сложности почти 60%, при этом правовая система и система социального обеспечения до сих пор ориентированы на традиционные семьи.

Основной план поддержки здоровой семьи принимается каждые пять лет по предложению министра здравоохранения и социального обеспечения. Под «здоровой семьёй» закон подразумевает семью, в которой удовлетворяются потребности её членов и гарантируется нормальная жизнь. При этом члены семьи должны участвовать в семейной жизни, будь то воспитание детей или работа по дому, уважать и доверять друг другу. После утверждения плана руководители городов и провинций должны предпринимать конкретные действия по реализации плана.