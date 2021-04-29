Актриса Юн Ё Чжон удостоена премии «Оскар»

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Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон удостоена премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Она получила высокую награду за роль в фильме «Минари» американского режиссёра корейского происхождения Ли Исаака Чона. На премию в этой категории претендовали также актрисы Мария Бакалова за роль в фильме «Борат-2», Аманда Сейфрид за роль в фильме «Манк», Оливия Колман за роль в фильме «Отец» и Гленн Клоуз за роль в фильме «Элегия Хиллбилли». Поднявшись на сцену после объявления победителя, Юн Ё Чжон поблагодарила всех членов академии и актёрский состав картины «Минари» во главе с режиссёром. Актриса выразила благодарность режиссёру Ким Ги Ёну, чей фильм стал первым в её актёрской карьере. Юн Ён Чжон отметила, что получила премию, потому что оказалась немного удачливее других номинанток. Юн Ё Чжон стала первой южнокорейской актрисой-лауреатом «Оскара» и актрисой из Азии, получившей премию за лучшую женскую роль второго плана.

Сюжет картины основан на истории жизни самого режиссёра, родители которого в 80-х годах прошлого века переехали в штат Арканзас и начали заниматься сельским хозяйством. Юн Ё Чжон блестяще сыграла роль бабушки, которая приехала из Кореи присматривать за внуками и демонстрирует удивительную человечность вопреки конфликтам, с которыми приходится сталкиваться. В прошлом году картина «Минари» уже была отмечена главной премией и призом зрительских симпатий фестиваля «Сандэнс». В этом году она удостоилась премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также премии Американского института киноискусств в категории «Фильм года».