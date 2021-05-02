Влад Меньшиков из г. Реж, Свердловской области, часть 1
2021-05-02
#Вы в эфире l 2021-05-02
Краткое содержание выпуска:
#Радиокружок с 5-го класса
#Изучаем свой край через велотуризм
#Ремонт телефонов как хобби
# Коллекция кукол и марок
#Кредо по жизни: Позитив - как основа жизни!
Комментарии к фото написал сам автор - Влад
Яблоки растут у нас небольшие, но вкусные
Красивые скалы, как будто стена
На работе протягиваем линии электропередач
Момент падения Челябинского метеорита
Моя коллекция марок
Гирлянда для главной ёлки города готова!
Инстаграм : instavlad.1993
2021-05-02
2021-05-01
2021-05-01
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