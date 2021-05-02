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Влад Меньшиков из г. Реж, Свердловской области, часть 1

#Вы в эфире l 2021-05-02

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска:

#Радиокружок с 5-го класса 

#Изучаем свой край через велотуризм 

#Ремонт телефонов как хобби 

# Коллекция кукол и марок 

#Кредо по жизни: Позитив - как основа жизни! 


Комментарии к фото написал сам автор - Влад


Яблоки растут у нас небольшие, но вкусные  


Красивые скалы, как будто стена 


На работе протягиваем линии электропередач


Момент падения Челябинского метеорита 


Моя коллекция марок 


Гирлянда для главной ёлки города готова!

ⓒ Влад Меньшиков Инстаграм : instavlad.1993

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