Новый альбом IU

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Первая рубрика мая посвящена последней работе королевы к-попа – певице IU. Рубрику открыла музыкальная композиция «Lilac» (라일락). «Lilac», или же «сирень» на языке цветов означает «воспоминание о молодости». В этом году нашей певице исполняется 29 лет по корейскому подсчету возраста. IU, которая сама сочиняет свои песни, решила в этот раз посвятить альбом своей юности. Далее прозвучала песня «Привет, весна, прощай» (봄 안녕 봄). Песня привлекла внимание многих меломанов тем, что она была подарена IU популярным певцом и участником группы Brown Eyed Soul (브라운아이드소울) На Олем (나얼). Песня напоминает тихий монолог певицы под спокойную и красивую мелодию. Также на наших волнах прозвучала песня «Грипп» (Flu), где любовь сравнивается с гриппом, песня «Coin», что в переводе значит «Монета» и песня «Эпилог» (에필로그). На сегодняшний день певица выпустила

5 студийных, 5 мини-альбомов и множество синглов. Надеемся, что певица будет радовать нас ещё долго новыми работами.